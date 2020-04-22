Коронавирус
ФАНФинский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
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с чего всё началось
Прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой частью жизни человека, способствуя в том числе быстрому выздоровлению и стимулируя иммунитет, заявил РИА Новости врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола.РИА Новостивчера в 21:57
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Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 01:26
Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Происшествия
Самоизоляция. Полиция назвала число оштрафованных и предупрежденных
В Саратовской области за время действия режима повышенной готовности за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 95 человек.
Взгляд-инфо 01:50
Футбол
Итальянский футболист борется за жизнь после кровоизлияния в мозг
Газета.Ru вчера в 23:25
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Общество
Еще более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
За сутки в России зафиксировано 5236 случаев заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 03:35
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Общество
Статистика по заразившимся в России на 22 апреля 2020 года
Случаев заболевания — 57 999 Случаев заболевания за последние сутки — 5 236 Человек выздоровело — 4 420 Человек умерло — 513 Данные: стопкоронавирус.рф Заходите в наш новый раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19» .
Государственная Дума РФ 03:42
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 398
За последние сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:39
Футбол
ВОЗ советует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года — из-за ситуации с коронавирусом.
Мойка78 вчера в 22:58
Гаджеты
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC оснащена памятью GDDR6
Компания GIGABYTE Technology официально представила графический ускоритель GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G, несущий на борту память GDDR6 со 128-битной шиной.
3DNews вчера в 08:16
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес
Поклонники собирают деньги для Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Семья солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина жалуется на нехватку денег.
Наша версия 20 апреля в 11:25
Технологии
Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group
Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07
Общество
В Пензенской области выявили еще 16 случаев коронавируса
За последние сутки зафиксировано 16 новых случаев заражения.
Smi58.ru 02:35
Общество
В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса
Максимальное количество новых случаев заражения фиксируется в Москве (3083), Московской области (718) и в Санкт-Петербурге (127).
Территория новостей вчера в 04:10
Общество
Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Киберспорт
Wargaming отмечает десятилетие World of Tanks и дарит танк с гусями
22 апреля игра World of Tanks отмечает юбилей. Одна из самых успешных игр в истории существует уже 10 лет.
RuNews24.ru 01:23
Армия и оружие
В Южном военном округе опровергли ввод дополнительных сил в Чечню
Известия вчера в 07:19