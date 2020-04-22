Прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой частью жизни человека, способствуя в том числе быстрому выздоровлению и стимулируя иммунитет, заявил РИА Новости врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола.

с чего всё началось

Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.

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