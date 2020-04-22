Коронавирус

ФАНФАНФинский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса

Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
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Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса

Прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой частью жизни человека, способствуя в том числе быстрому выздоровлению и стимулируя иммунитет, заявил РИА Новости врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола.
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Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
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О почернении кожи из-за коронавируса рассказали специалисты в Китае.
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Наука

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Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks.
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