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Известия

Врач оценила риск распространения в России вируса SFTS из Китая

Масштабное распространение вируса SFTS, вспышка которого была зафиксирована в Китае, маловероятно, рассказала врач-вирусолог Евгения Тарасова. Специалист объяснила, что данный вирус давно известен и относится к категории буньявирусов.В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Врач оценил шансы распространения смертельного вируса SFTS

В КНР зафиксирована вспышка вируса SFTS, распространителем которой являются в основном насекомые. Китайские СМИ сообщают уже о 60 случаях заражения и семи смертях. Инфекция обнаружена сразу в двух провинциях страны — Цзянсу и Аньхой.
Вечерняя Москвавчера в 12:53
Подробнее о событии
Lenta.ru

Вирусолог оценил вероятность распространения нового смертельного вируса

Lenta.ru22:40
РБК

Вирусолог оценила угрозу распространения нового вируса SFTS из Китая

РБК22:18
Life.ru

Врач рассказала об опасности распространения смертельного китайского вируса по России

Life.ru20:54
Московский Комсомолец

Врач оценила угрозу распространения нового «смертельного вируса» из КНР

Московский Комсомолец21:11
Известия

Врач оценила риск распространения в России вируса SFTS из Китая

Известия21:00
Газета.Ru

Врач-вирусолог оценила шансы широкого распространения вируса SFTS

Газета.Ru21:33
Вечерняя Москва

Врач оценил шансы распространения смертельного вируса SFTS

Вечерняя Москвавчера в 12:53

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
RT на русскомвчера в 11:58
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Суд снова заочно арестовал бизнесмена Фукса

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении основателя компании Mos City Group украинца Павла Фукса, обвиняемого в выводе порядка $10 млн со счетов банка РМБ в виде кредитов.
ТАСС7 августа в 14:15
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Богатая кальцием сверхновая впервые изучена в рентгеновском диапазоне

Впервые астрономы изучали богатую кальцием сверхновую в рентгеновском диапазоне, что позволило глубже понять последние месяцы жизненного цикла звезды, предшествующие взрыву, а также саму финальную вспышку.
AstroNews.ru6 августа в 10:32

Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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