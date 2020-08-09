Врач оценила риск распространения в России вируса SFTS из Китая

Профиль 10

Масштабное распространение вируса SFTS, вспышка которого была зафиксирована в Китае, маловероятно, рассказала врач-вирусолог Евгения Тарасова. Специалист объяснила, что данный вирус давно известен и относится к категории буньявирусов.