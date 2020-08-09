Врач оценила риск распространения в России вируса SFTS из Китая
Масштабное распространение вируса SFTS, вспышка которого была зафиксирована в Китае, маловероятно, рассказала врач-вирусолог Евгения Тарасова. Специалист объяснила, что данный вирус давно известен и относится к категории буньявирусов.В источнике
С чего всё началось
Врач оценил шансы распространения смертельного вируса SFTS
В КНР зафиксирована вспышка вируса SFTS, распространителем которой являются в основном насекомые. Китайские СМИ сообщают уже о 60 случаях заражения и семи смертях. Инфекция обнаружена сразу в двух провинциях страны — Цзянсу и Аньхой.
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