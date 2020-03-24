Коронавирус

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
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Врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19

Температура тела выше 39 градусов без чёткой локализации боли — верный признак вирусного заболевания, рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
RT на русскомвчера в 09:14

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Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Известия01:02

Врач раскрыл «особый» механизм заражения коронавирусом

Московский Комсомолец02:40

Врач назвал особый механизм заражения коронавирусом

Газета.Ru01:15

Раскрыт «особый» механизм заражения коронавирусом

Lenta.ru03:53

Врач рассказал об «особом» механизме заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 22:54

Врач-инфекционист: COVID-19 имеет особый способ проникновения в клетки

Аргументы неделивчера в 10:11

Врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19

RT на русскомвчера в 09:14
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Общество

Экс-президент Финляндии заразился коронавирусом

У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус.
Компания 04:47
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета вчера в 08:44
Общество

Патрушев назвал обстановку на продовольственном рынке РФ стабильной

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной.
Газета.Ru 04:50
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим.
ТВ Центр вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Петросян ответил на слухи о рождении ребенка

РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Авто

Volkswagen приостановил сборку машин в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
РИА Новости 04:32
Армия и оружие

В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»

Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
Военное дело 22 марта в 07:14
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян

Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:04
Энергетика

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Коммерсантъ вчера в 14:17
Спорт

Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020

Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
МИР 24 вчера в 18:48
Здоровье

Профилактику коронавируса усилят в Тверской области

Задачу усилить работу по профилактике коронавируса поставил муниципалитетам губернатор Тверской области Игорь Руденя.
АиФ Тверь 21 марта в 07:38
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
Car.ru вчера в 10:07
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Авто

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser 300

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser. Об этом авто пишет авторитетный японский журнал.
ToDay News Ufa 22 марта в 03:03
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля.
Профиль вчера в 03:57
Здоровье

Врач объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
РИА Новости 02:59
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Здоровье

Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу

Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.
Ридус вчера в 19:42
Политика

Жители Италии заменили флаги ЕС на российский триколор

Итальянец снял флаг Евросоюза и поместил вместо него российский триколор, тем самым выразив благодарность за поддержку в борьбе с опасным заболеванием.
Live24 04:30
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:49
Финансы

ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей

Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
RT на русском 04:33
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно взяло курс на ЮАР

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», продолжило путь на запад.
Известия 04:03
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