Коронавирус
ИзвестияВрач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
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Температура тела выше 39 градусов без чёткой локализации боли — верный признак вирусного заболевания, рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.RT на русскомвчера в 09:14
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