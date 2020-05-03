Коронавирус
РИА НовостиВрач описал самые ранние симптомы коронавируса
"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
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Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений, это может говорить о самом начале развития заболевания.
— Владимир Зайцев, актёрИзвестия 13:17
с чего всё началось
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев назвал все симптомы, по которым человек может определить у себя наличие инфекции коронавируса. Медицинский специалист разобрал по полочкам все симптомы, согласно которым у человека начинает проявляться инфицирование COVID-19.ТК Звезда04:45
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