Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрач опроверг миф о пользе бани в борьбе с коронавирусом

По словам специалиста, вирус не пугает высокая температура в бане, ведь из-за влажности он все равно оседает на поверхности. "А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию", - пояснил Володин.
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с чего всё началось

Врач объяснил, почему баня опасна при борьбе с коронавирусом и другими болезнями

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Володина, несмотря на высокие температуры, в бане существует повышенная влажность, а в таких условиях вирус длительное время сохраняется в воздухе.
Вечерняя Москвавчера в 11:28

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Врач оценил эффективность бани при лечении коронавируса

РБКвчера в 20:41

Врач-иммунолог рассказал, помогает ли русская баня при профилактике коронавируса

Комсомольская правдавчера в 19:01

Врач оценил эффективность бани в профилактике коронавируса

Известиявчера в 19:30

Врач объяснил, может ли баня убить коронавирус

Life.ruвчера в 19:16

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

REGNUMвчера в 20:07

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:55

Врач объяснил, почему баня опасна при борьбе с коронавирусом и другими болезнями

Вечерняя Москвавчера в 11:28
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Транспорт

Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
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Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области

Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда 03:49
8
Политика

Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19

Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
4
Общество

В Свердловской области зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса

В Свердловской области подтверждено 11 новых случаев коронавируса.
66.ru 03:52
2
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
23
Здоровье

На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала результат пластической операции

Результат настолько понравился новоиспеченной матери, что вместо того, чтобы как прочие знаменитости молчать о пластике в тряпочку, Божена решила сама объявить о перенесенной операции, разместив у себя в блоге снимки до и после.
Paparazzi.ru вчера в 10:53
Футбол

Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»

По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
Soccer.ru 04:37
Биатлон

Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус

Французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал ему Большой хрустальный глобус, который выиграл норвежец Йоханнес Бе.
Газета.Ru 03:25
Религия

В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
16
Происшествия

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

Вести.Ru 03:54
1,1K
Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
77
Общество

Коронавирус нашли у постояльца социального центра в Черняховске

Центр переведён на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар (состояние всех оценивается как удовлетворительное), — отметили в штабе.
Новый Калининград.Ru 04:21
1
Культура

Определены финалисты шоу «Голос. Дети»

Вечерний курьер 03:57
17
Общество

В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса

За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:43
1
Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
735
Шоу-бизнес

Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец

В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
24
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2K
Авто

Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном

Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения.
Драйв вчера в 04:26
19
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,6K
Экономика

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости 00:02
19
Культура

Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»

Inc-news.ru 16 апреля в 15:19
3
Шоу-бизнес

Экс-супруга Джигарханяна смогла вернуться к нему из США

Пасынок Армена Джигарханяна сообщил, что его мать Татьяна Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом со своим любимым экс-мужем.
Подмосковье Сегодня вчера в 11:11
1
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия вчера в 00:23
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Здоровье

Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице

Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию.
Карповка вчера в 09:59
134
Происшествия

Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве

Газета.Ru вчера в 12:49
127
Общество

Оперштаб Москвы назвал возраст новых пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 1774 человек, около половины из которых — люди в возрасте до 45 лет.
RT на русском 15 апреля в 05:04
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