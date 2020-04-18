По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Володина, несмотря на высокие температуры, в бане существует повышенная влажность, а в таких условиях вирус длительное время сохраняется в воздухе.

с чего всё началось

По словам специалиста, вирус не пугает высокая температура в бане, ведь из-за влажности он все равно оседает на поверхности. "А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию", - пояснил Володин.

Врач опроверг миф о пользе бани в борьбе с коронавирусом

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