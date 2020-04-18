Коронавирус
Газета.RuВрач опроверг миф о пользе бани в борьбе с коронавирусом
По словам специалиста, вирус не пугает высокая температура в бане, ведь из-за влажности он все равно оседает на поверхности. "А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию", - пояснил Володин.
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с чего всё началось
По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Володина, несмотря на высокие температуры, в бане существует повышенная влажность, а в таких условиях вирус длительное время сохраняется в воздухе.Вечерняя Москвавчера в 11:28
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Врач-иммунолог рассказал, помогает ли русская баня при профилактике коронавируса
Комсомольская правдавчера в 19:01
Врач объяснил, почему баня опасна при борьбе с коронавирусом и другими болезнями
Вечерняя Москвавчера в 11:28
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда 03:49
Политика
Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19
Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
Общество
В Свердловской области зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса
В Свердловской области подтверждено 11 новых случаев коронавируса.
66.ru 03:52
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала результат пластической операции
Результат настолько понравился новоиспеченной матери, что вместо того, чтобы как прочие знаменитости молчать о пластике в тряпочку, Божена решила сама объявить о перенесенной операции, разместив у себя в блоге снимки до и после.
Paparazzi.ru вчера в 10:53
Футбол
Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»
По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
Soccer.ru 04:37
Биатлон
Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус
Французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал ему Большой хрустальный глобус, который выиграл норвежец Йоханнес Бе.
Газета.Ru 03:25
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Общество
Коронавирус нашли у постояльца социального центра в Черняховске
Центр переведён на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар (состояние всех оценивается как удовлетворительное), — отметили в штабе.
Новый Калининград.Ru 04:21
Культура
Определены финалисты шоу «Голос. Дети»
Вечерний курьер 03:57
Общество
В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса
За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:43
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Авто
Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном
Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения.
Драйв вчера в 04:26
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости 00:02
Культура
Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Inc-news.ru 16 апреля в 15:19
Шоу-бизнес
Экс-супруга Джигарханяна смогла вернуться к нему из США
Пасынок Армена Джигарханяна сообщил, что его мать Татьяна Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом со своим любимым экс-мужем.
Подмосковье Сегодня вчера в 11:11
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия вчера в 00:23
Здоровье
Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице
Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию.
Карповка вчера в 09:59
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Газета.Ru вчера в 12:49
Общество
Оперштаб Москвы назвал возраст новых пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 1774 человек, около половины из которых — люди в возрасте до 45 лет.
RT на русском 15 апреля в 05:04