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News.ru
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Врач отверг версию отравления Навального

Версия об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла. Об этом сообщил медицинский эксперт.В источнике
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Свободная Пресса

Российский эксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

Свободная Пресса14:11
Политика Сегодня

Омские врачи использовали атропин в первые минуты госпитализации Навального

Политика Сегодня12:59
Радио Sputnik

Омский врач прокомментировал заявление клиники «Шарите»

Радио Sputnik12:49
News.ru

Врач отверг версию отравления Навального

News.ru12:53

У Елены Малышевой родилась внучка

До недавних пор в семье у Елены Малышевой было настоящее мужское царство: сама телеведущая воспитала двух сыновей, и у ее старшего наследника также родилась два мальчика.
StarHit.ru14:00
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, он находится там вместе со своими детьми, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Интерфаксвчера в 14:54
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В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции

Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому предъявляют "организацию несогласованного митинга" Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК.
АМИТЕЛ06:43
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Легендарной Windows 95 исполнилось 25 лет

День 24 августа 1995 года ознаменовался официальной презентацией легендарной Windows 95, благодаря которой операционные системы с графической пользовательской оболочкой пошли в массы, а Microsoft обрела широкую известность.
3DNews13:51
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В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46