Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому предъявляют "организацию несогласованного митинга" Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК.
День 24 августа 1995 года ознаменовался официальной презентацией легендарной Windows 95, благодаря которой операционные системы с графической пользовательской оболочкой пошли в массы, а Microsoft обрела широкую известность.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.