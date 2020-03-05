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В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Самым худшим сценарием развития является тот, при котором в режиме самоизоляции россиянам придется провести до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому
 на RT.
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Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

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