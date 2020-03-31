В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Общество В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Происшествия У сбежавших из-под карантина приморцев не подтвердили коронавирус Коронавирус не подтвержден у двух жителей Приморья, сбежавших из-под карантина после прибытия из Израиля, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже 23 долларов Цена на нефть марки WTI ранее опустилась ниже 20 долларов за баррель, это произошло также впервые с 2002 года.

Политика Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Общество Российские военные в Италии провели дезинфекцию домов престарелых Военные эпидемиологи России провели полную санитарную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в Италии сообщает 30 марта Министерство обороны России.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Общество В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.