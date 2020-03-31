Коронавирус
РИА НовостиВрач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
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Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов
По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Общество
В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска
Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин решил обратиться к гражданам страны после совещания по экономике.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Происшествия
У сбежавших из-под карантина приморцев не подтвердили коронавирус
Коронавирус не подтвержден у двух жителей Приморья, сбежавших из-под карантина после прибытия из Израиля, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Энергетика
Российский рынок может «залить» европейский бензин
Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Хоккей
Бюджет «Сибири» останется на уровне минувшего сезона
Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский озвучил бюджет клуба на следующий сезон КХЛ.
Кино
Дуэйн Джонсон анонсировал «Хоббса и Шоу 2»
Дуэйн Джонсон анонсировал создание сиквела приключенческого боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
Общество
Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже 23 долларов
Цена на нефть марки WTI ранее опустилась ниже 20 долларов за баррель, это произошло также впервые с 2002 года.
Политика
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Кыргызстанцы объявили голодовку в аэропорту Новосибирска
Общество
Российские военные в Италии провели дезинфекцию домов престарелых
Военные эпидемиологи России провели полную санитарную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в Италии сообщает 30 марта Министерство обороны России.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая
Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
Здоровье
В Челябинске подготовят восемь больниц для пациентов с коронавирусом
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
Футбол
Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома
Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Космос
На борту марсохода NASA Perseverance запечатлено 10,9 миллиона имен
Кампания НАСА «Отправь свое имя на Марс» пригласила людей по всему миру представить свои имена, чтобы отправить их на борту следующего марсохода на Красную Планету.