Коронавирус
РИА НовостиВрач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Самым худшим сценарием развития является тот, при котором в режиме самоизоляции россиянам придется провести до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.Городовой00:42
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