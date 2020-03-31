с чего всё началось

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение карантина Госдума одобрила в трех чтениях законопроект, ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло массовое заражение или отравление людей.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Политика Рада приняла закон о продаже земли на Украине Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Авто Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.

Общество Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Авто Россияне занимают под машины на срочные расходы Россияне занимают под машины на срочные расходы Кредиты под залог автомобиля в 2019 году брали в основном на «неотложные нужды» и ремонт дачи или квартиры, следует из данных сервиса CarMoney.

Наука Ученым удалось найти способ борьбы с устойчивыми бактериями В рамках недавно проведенного исследования специалистам удалось найти способ, который позволяет так изменять существующие антибиотики, чтобы они могли эффективно бороться с устойчивыми бактериями.

Музыка Little Big выпустили карантинную версию популярной песни В ролике, который музыканты выложили в Instagram, один из членов группы воспроизводит музыку при помощи ложки и посуды с водой, а Прускин играет на колпачке от термометра.

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.