Маска должна быть не только по факту, но и полезной.

с чего всё началось

Зайцев предупредил, что капать на маску эфирными маслами или спиртом нельзя, поскольку при этом возможен ожог слизистой. Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции во многих регионах вводят обязательное ношение медицинских масок в общественных пространствах.

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