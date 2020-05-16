Коронавирус
Российская газетаВрач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса. Среди факторов, которые нельзя игнорировать - одышка и ощущение нехватки воздуха.
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с чего всё началось
Повышенная температура, кашель и одышка - симптомы тяжелой формы коронавируса, сказал главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в программе "Жить здорово" на “Первом канале”.Будущее России. Национальные проекты02:30
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Жительнице Губахи выдали паспорт с указанием, что у нее мужской пол. Ошибку исправили только через три года.
Российская газета 07:07
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
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СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске
В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу.
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Московский Комсомолец вчера в 13:33
Общество
В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от COVID-19
Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах.
Lenta.ru вчера в 15:44
Политика
Ницой назвала российские соцсети смертельной опасностью для Украины
«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», — добавила она.
Известия вчера в 23:47
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Кино
Федор Добронравов ответил на критику фильма «На Париж»
RuNews24.ru 14 мая в 04:34
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Блогерша описала полет из России в США во время пандемии коронавируса
Российская Instagram-блогерша с ником @sonya_neks_ в своем аккаунте рассказала о путешествии в США, которое ей удалось осуществить, несмотря на введенное из-за пандемии коронавируса ограничение на международные перелеты.
Lenta.ru 06:58
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Музыка
BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live
Культуромания вчера в 09:47
Политика
США планируют добиваться продления эмбарго в отношении Ирана
США будут добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана со стороны Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.
МИР 24 13 мая в 20:46
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 14 мая в 04:25
Здоровье
В роддом Центральной медсанчасти перевели «ковидных» больных
14 мая часть пациентов Центральной медсанчасти Ульяновска, госпитализированных с коронавмрусной инфекцией, были переведены в третье по счёту инфекционное отделение.
Ульяновск онлайн 04:15
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
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Италия намерена открыть границы 3 июня
Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
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Труп девочки и женщины нашли у дома на Верности
Московский Комсомолец 06:43
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В Севастополе могут отменить режим самоизоляции
Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 12:12