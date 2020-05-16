с чего всё началось

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса. Среди факторов, которые нельзя игнорировать - одышка и ощущение нехватки воздуха.

Политика Украина расширила санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС. 1K

Политика Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие. 75

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 3,3K

Происшествия СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу. 8

Здоровье Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса. 56

Общество В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности. 345

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями. 858

Путешествия Блогерша описала полет из России в США во время пандемии коронавируса Российская Instagram-блогерша с ником @sonya_neks_ в своем аккаунте рассказала о путешествии в США, которое ей удалось осуществить, несмотря на введенное из-за пандемии коронавируса ограничение на международные перелеты.

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 109

Политика Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. 713

Здоровье В роддом Центральной медсанчасти перевели «ковидных» больных 14 мая часть пациентов Центральной медсанчасти Ульяновска, госпитализированных с коронавмрусной инфекцией, были переведены в третье по счёту инфекционное отделение.

Общество Италия намерена открыть границы 3 июня Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня. 46

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 329

Общество В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России. 54