с чего всё началось

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса. Среди факторов, которые нельзя игнорировать, - одышка и ощущение нехватки воздуха.

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления. 646

Футбол Сон Хын Мин вернулся в Англию после прохождения военных сборов Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин вернулся в Англию после прохождения военных сборов в Южной Корее, сообщает Sky Sports.

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 364

Армия и оружие Три группы российских военных вернулись в Россию из Сербии Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. 11

Общество Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня. 46

Футбол РФС заявил о возобновлении чемпионата с 21 июня «Решения Исполкома РФС: сезон Тинькофф РПЛ возобновится 21 июня, командам разрешено делать по пять замен в матче», — следует из сообщения союза в Twitter. 63

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 968

Спорт Заразившийся коронавирусом врач ЦСКА умер Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года. 6

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 400

Общество Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ. 9

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 498

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 335

Общество Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. 8

Происшествия Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.

Фигурное катание Тарасова назвала Роднину законченной дурой Роднина ранее назвала Тарасову человеком со слетевшими мозгами.