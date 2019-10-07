Общество
Газета.RuВрач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний. Он отметил, что для обнаружения факторов риска на теле человека нет необходимости делать специальные анализы.
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По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили.
с чего всё началось
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале «Россия 1» назвал необычные симптомы, характерные для развития рака.Московский Комсомолецвчера в 08:32
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Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека
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