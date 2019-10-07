Общество

Газета.RuГазета.RuВрач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний. Он отметил, что для обнаружения факторов риска на теле человека нет необходимости делать специальные анализы.
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Александр Мясников
Исследования говорят, что если после осмотра больного и разговора с ним у вас нет диагностической концепции, то, скорее всего, на 90 процентов никакие анализы и компьютерные томографии вам не помогут.
— Александр Мясников, врачРИА Новости вчера в 10:56
с чего всё началось
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном
" на телеканале «Россия 1» назвал необычные симптомы, характерные для развития рака.
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