Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила корреспонденту «Вечерней Москвы», почему режим самоизоляции поможет пережить перепады температуры и давления и как уберечься от негативных последствий из-за резкой смены погоды.

с чего всё началось

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва". Алексеева напомнила, что в столице с 12 мая вводится масочно-перчаточный режим.

Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

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