Коронавирус
Живая КубаньВрач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
«Очень грустно, что люди беспокоятся о деньгах даже в свои, возможно, последние моменты перед смертью». Врач отметил, что из-за высоких цен на медицинские услуги американцы стараются как можно реже обращаться за медицинской помощью.
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Происшествия
СК возбудил в 10 регионах уголовные дела о фейках о коронавирусе
Следственный комитет возбудил в 10 регионах РФ уголовные дела о распространении фейков о коронавирусе, как минимум в пяти регионах проводятся доследственные проверки.
ТАСС 11:48
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Политика
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва 10:29
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» Ругани
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Metaratings 10:34
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Авто
Появились изображения нового Hyundai Tucson
Ролик, описывающий внешность будущей новинки, появился на YouTube-канале AtchaCars.
Автоновости дня 11:25
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Здоровье
Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 12:10
Происшествия
Суд решит судьбу заключенного, прикрывавшего своего сокамерника
В материалах дела уточняется, что обвиняемый, находясь за решеткой в исправительной колонии, где отбывал наказание за грабеж, стал свидетелем насилия своего сокамерника над младшим инспектором отдела безопасности.
Most.tv 09:30
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Хоккей
Омский хоккеист вошел в число худших игроков в истории НХЛ
По версии одного из известных североамериканских спортивных изданий Никитин стал худшим игроком, когда либо выступавшим в НХЛ под 86-м номером.
РИА СуперОмск 09:31
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Игры
GTA V показали с улучшенной графикой
Если вам интересно, как бы выглядела старая игра в современной обработке, то можете порадоваться: GTA V показали с улучшенной графикой.
Ferra вчера в 10:03
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Космос
На сайте NASA появилась любопытная функция
В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию.
Что происходит 07:26
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Вести ФМ 11 апреля в 02:50
Политика
К зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии обратился Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны бороться за свои жизни и не опускать руки из-за пандемии коронавируса.
Live24 11:12
Общество
Екатеринбург занял 15 место по индексу самоизоляции
Екатеринбург занял 15 место среди крупных городов России по индексу самоизоляции, который вычисляет компания «Яндекс».
Политсовет 06:03
Экономика
Лукашенко призвал Россию помочь Белоруссии снижением цены на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в понедельник, 13 апреля, Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 12:10
Здоровье
В Серпухове медики отказываются работать с коронавирусными больными
В своем обращении к серпуховичам главврач больницы Павел Звенигородский заявил, что инфекционный стационар, ставший коронавирусным корпусом, полностью обеспечен этими самыми средствами.
Оka.fm 11:15
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04