Происшествия
ТАССВрач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава. Накануне вечером врач одной из поликлиник шла по вызову домой к пациенту.
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Минздрав об изнасиловании врача в Саратове: при таком отношении врачей не останется совсем
Московский Комсомолец06:01
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Здоровье
Врачей могут начать штрафовать уже с октября
Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.
Инвест-Форсайт вчера в 16:24
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Авто
Показали новую генерацию Toyota Corolla для японского рынка
Все вариации модели Corolla получат идентичный размер колесной базы – 2 640 мм.
CarsWeek.ru 05:59
Происшествия
В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 06:07
Политика
В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск
В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.
Газета.Ru 05:02
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
В определённый момент прохождения главный герой будет подвержен пыткой водой, и если игроки выберут определённые параметры диалога, то тогда их решение может привести к казни заключённого.
News.ru 04:06
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Футбол
«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
Sport24.ru вчера в 17:35
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Футбол
«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным
RT на русском 05:57
Здоровье
Более 200 тысяч жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
По данным на 16.09.2019 всего привито против гриппа 202 124 человека (в том числе 51 991 ребенок и 150 133 взрослых), охват населения области вакцинацией против гриппа составил 8,3%. Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, а так в мобильных пунктах вакцинации.
Глас Народа вчера в 09:30
Политика
«Лаборатория Касперского» ответила на полный запрет США на госзакупки
В 2017 году Министерство внутренней безопасности США временно запретило американским госучреждениям использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского», так как такой софт, по мнению ведомства, представляет угрозу безопасности США, а Москва с его помощью может получить доступ к правительственным данным.
РБК 04:45
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Происшествия
В СК проводится служебная проверка в связи с делом Голунова
Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Футбол
«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов
Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Политика
Песков признал безопасность коммуникаций в Telegram
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".
Вести.Ru 05:54
Происшествия
На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
RT на русском 02:09
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС 06:25