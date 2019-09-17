Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава. Накануне вечером врач одной из поликлиник шла по вызову домой к пациенту.

Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

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