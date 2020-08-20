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Врач попросила власти помочь перевезти Навального на лечение в Европу

Анастасия Васильева из «Альянса врачей», врач Алексея Навального, сообщила, что его соратники просят Кремль помочь с перевозкой оппозиционера на лечение в одну из европейских клиник.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
 Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
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