Коронавирус

РБКРБКВрач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. Алексеева посоветовала в жаркую погоду обливаться водой и опрыскивать себя из пульверизатора, если человек здоров.
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с чего всё началось

«Может возникнуть рак кожи»: врач предупредила об опасности солнечных дней в мае

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании, которое придет в столицу на следующей неделе. Сообщается, что 12 мая температура поднимется до 26 градусов, но спустя день дневная температура составит 9–14 градусов.
Вечерняя Москвавчера в 11:19

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Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

РБК01:38

Врач предупредила об опасности выхода из дома в жару в условиях пандемии

Известия00:56

«Может возникнуть рак кожи»: врач предупредила об опасности солнечных дней в мае

Вечерняя Москвавчера в 11:19

Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Lenta.ruвчера в 23:42

Врач призвала 12 мая не выходить из дома

News.ruвчера в 23:27

Врач призвала остаться 12 мая дома

РИА Новостивчера в 23:01

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Московский Комсомолецвчера в 23:42
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Общество

139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com 03:47
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Единоборства

Фергюсон проиграл впервые за восемь лет

Lenta.ru 01:17
70
Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости 09:03
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
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Общество

Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции

В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».
Kazanfirst.ru 06:35
4
Общество

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
РИА Новости 08:27
7
Футбол

Российские клубы сохраняют интерес к Селмани. Его связывали с «Краснодаром» и «Спартаком»

Агент вратаря «Менеменспора» и молодежной сборной Албании Гентиана Селмани Дениз Уйсаль заявил, что российские клубы по-прежнему интересуются игроком.
Матч ТВ 06:27
Происшествия

После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов

Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01
Происшествия

Подросток с коронавирусом сбежал из больницы под Петербургом

Полицейские ищут молодого пациента, сбежавшего из коронавирусного отделения Тихвинской межрайонной больницы.
НТВ 06:52
1
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1K
Общество

Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции

Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
589
Общество

Самоизоляцию и масочный режим в Самарской области продлили до 18 мая

В регионе действует режим самоизоляции, масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Самарская газета 08:51
13
Общество

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
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Наука

Новый коронавирус поражает кишечные клетки

Коронавирус SARS-CoV-2 увидели в клетках человеческого «микрокишечника».
Наука и жизнь 08 мая в 00:04
3
Единоборства

Олейник победил Вердума на UFC 249

На проходящем во флоридском Джексонвилле турнире UFC 249 российский боец победил раздельным решением судей - 28-29, 29-28, 29-28.
ODDS.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
27
Общество

Синоптики назвали даты снегопадов в мае

Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
2
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
19
Происшествия

В Омской области убили ветерана войны

В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 02:56
209
Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
38
Общество

Роспотребнадзор утвердил поэтапное снятие ограничительных мер

Главный санврач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила рекомендации для поэтапного снятия ограничений, введенных на территории страны из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Gazeta.SPb 05:06
997
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
1,9K
Общество

Назван размер штрафа в Петербурге за нахождение без маски и перчаток

Штраф за нахождение в общественных местах Санкт-Петербурга без маски и перчаток составит от 4000 до 5000 рублей, сообщили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
RT на русском 09:03
379
Фигурное катание

Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе

РИА Новости 05:57
Общество

Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
1,8K
Общество

Собянин осмотрел временные корпуса Филатовской больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр быстровозводимых медицинских корпусов для долечивания пациентов с коронавирусом, построенных на территории столичной Филатовской больницы.
Известия 08:41
10
Происшествия

В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию

Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49
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Политика

Путин заявил, что долги 1990-х не давали России развиваться

Долги 1990-х годов были непомерным бременем для России, однако она не только избавилась от них, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов.
ТАСС 07:29
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