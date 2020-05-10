Коронавирус
Газета.RuВрач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва". Алексеева напомнила, что в столице с 12 мая вводится масочно-перчаточный режим.
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с чего всё началось
Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила корреспонденту «Вечерней Москвы», почему режим самоизоляции поможет пережить перепады температуры и давления и как уберечься от негативных последствий из-за резкой смены погоды.Вечерняя Москвавчера в 11:19
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«Может возникнуть рак кожи»: врач предупредила об опасности солнечных дней в мае
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