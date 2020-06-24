с чего всё началось

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. Однако такое поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 32

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела. 1

Шоу-бизнес Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников 55-летняя знаменитость попозировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах.

Экономика В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. 64

Гаджеты Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. 7

Финансы Курс рубля остаётся стабильным Москва, 23 июня 2020, 10:29 — REGNUM Курс рубля 23 июня обещает быть малоизменчивым. 1

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 11

Наука Украина и Италия вышли из российского космического проекта Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», которая предназначена для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной.

Технологии Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.

Общество Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 40

Происшествия Правозащитники призвали главу Минздрава РФ усилить контроль за работой «скорой помощи» в условиях пандемии Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Минздрав РФ с призывом усилить контроль за оказанием экстренной медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекцией.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 561