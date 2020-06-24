Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВрач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. Однако такое поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.
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с чего всё началось
Игорь Молчанов, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, заявил
, что ношение масок на подбородке во время жары может быть опасным, так как это увеличивает риск заражения, особенно в густонаселенных городах.
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Врач предостерёг от ношения масок на подбородке

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Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

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