с чего всё началось

Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей.

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. Однако такое поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

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