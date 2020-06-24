с чего всё началось

Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей.

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. Однако такое поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.

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Экономика Пашинян решил взвинтить налоги на недвижимость «Основная проблема в действующем законодательстве заключается в том, что база налога на недвижимость, которая, по сути, является кадастровой стоимостью, отклоняется от рыночной стоимости в том смысле, что она сильно недооценена», - приводит его слова news.am.