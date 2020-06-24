Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВрач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. Однако такое поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.
Читать в источнике
Комментировать769
Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей.
— Игорь Молчанов, российский учёныйТелеканал 360° 00:51
с чего всё началось
— В городах с их большой плотностью населения и его миграцией неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного, — приводятся
 слова Молчанова на сайте ведомства.
Life.ruвчера в 22:01

Подробнее о событии

Врач предупредил об опасности ношения маски на подбородке

RT на русском05:15

В Минздраве назвали неразумным ношение маски на подбородке

Life.ruвчера в 22:01

В Минздраве высказались о масках на подбородке

Lenta.ruвчера в 18:06

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Российская газетавчера в 21:18

Врач рассказал об опасности ношения маски на подбородке

URA.Ruвчера в 20:41

Врач назвал опасность ношения масок на подбородке

Известиявчера в 19:31

Россиян предостерегли от ношения масок на подбородке

ФАНвчера в 21:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Политика

Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России

Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
Smolnarod.ru 09:06
4
Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
4
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,4K
Здоровье

Путин наградил Орденом Пирогова двух врачей из Чувашии

Награды вручены за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 14:18
Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
1,4K
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
451
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
343
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
5,9K
Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
738
Автоспорт

Формула-1 готовит новую графику для телетрансляций

CT news вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Общество

РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
10
Политика

Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии

Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
25
Армия и оружие

Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки

В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело 06:09
9
Политика

ООН призвала к возобновлению работы ближневосточного квартета

ООН призывает к незамедлительному возобновлению работы ближневосточного квартета (РФ, США, ЕС, ООН) с Палестиной, Израилем и странами региона для выхода из текущего кризиса.
ТАСС 09:50
Политика

Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
110
Космос

NASA показало закаты на других планетах

Sibnet Новости 08:13
Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
86
Культура

Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Американский писатель Джордж Мартин планирует закончить написание эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году.
РЕН ТВ 09:01
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
514
Происшествия

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Интерфакс 09:45
Общество

Путин вручил государственные премии в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны.
Народные новости 08:21
27
Политика

Александр Лукашенко с младшим сыном посетил парад Победы в Москве

Александр Лукашенко всегда с радостью посещает торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
Летидор 08:30
Культура

Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»

Победили наборы по мотивам классического рождественского семейного фильма «Один дома» и комедийного сериала «Сайнфилд» и обычная печатная машинка, сообщает блог Lego Ideas.
Афиша Daily 05:13
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6,1K
Армия и оружие

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров»

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду проследовал в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 06:55
2
Хоккей

«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

CT news вчера в 20:38
Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
183
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл вчера в 07:20
5,5K
Происшествия

На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом

Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:52
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное