Общество
Газета.RuВрач рассказал об опасности самодельного антисептика
Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА "Новости". По словам доктора, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирус.
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с чего всё началось
Неправильно приготовленный в домашних условиях спиртосодержащий антисептик не сможет убить коронавирус, что станет роковой ошибкой, считает врач-фармаколог поликлиники номер 1 управделами президента Игорь Федоров.РИА Новостивчера в 23:05
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Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.
Legal.Report вчера в 03:35
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
Газета.Ru 13 апреля в 08:36
Экономика
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 08:41
Общество
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Депутаты не поддержали идею наградить грамотой Владимира Мухина
Сегодня на заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы возник спор из-за предложения наградить почетной грамотой регионального парламента начальника управления охраны объектов культурного наследия региона Владимира Мухина.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:58
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru вчера в 07:11
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Происшествия
В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса
В среду, 15 апреля, стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина.
ПензаИнформ 03:41
Здоровье
Врач из США дал советы российским коллегам в борьбе с коронавирусом
Российским коллегам Каплан посоветовал «защитить тех, кто на переднем крае», а также активно информировать людей о правилах поведения в период пандемии.
ФАН 03:37
Общество
Ан-225 Мрия доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
По данным телеканала Польши TVP Info, в Польшу был доставлен груз свыше 1 050 кубометров защитных средств для противодействия COVID-19, среди которых 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн лицевых щитов и девять тонн защитных масок.
RuNews24.ru 03:40
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Общество
В России за сутки зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 3388 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.
Моссовет 03:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Хоккей
«Авангард» может уволить президента Сушинского
Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ вчера в 15:00
Наука
Ордовикское вымирание произошло из-за исчезновения кислорода
Дилетант вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Общество
В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия вчера в 19:24