Общество

Газета.RuГазета.RuВрач рассказал об опасности самодельного антисептика

Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА "Новости". По словам доктора, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирус.
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с чего всё началось

Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

Неправильно приготовленный в домашних условиях спиртосодержащий антисептик не сможет убить коронавирус, что станет роковой ошибкой, считает врач-фармаколог поликлиники номер 1 управделами президента Игорь Федоров.
РИА Новостивчера в 23:05

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Врач предупредил об опасности самодельного антисептика

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Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

Газета.Ru01:36

Врач сообщил об опасности самодельного антисептика

RT на русском00:27

Россиян предупредили об опасности самодельного антисептика

Lenta.ru00:30

Врач сообщил об опасности самодельного антисептика

РБК01:32

Врач предостерег от изготовления самодельного антисептика

РЕН ТВвчера в 23:32

Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

РИА Новостивчера в 23:05
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Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.
Legal.Report вчера в 03:35
Общество

Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Известия 02:28
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Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
Газета.Ru 13 апреля в 08:36
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Экономика

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 08:41
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Общество

Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
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Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
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Общество

Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
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Политика

Депутаты не поддержали идею наградить грамотой Владимира Мухина

Сегодня на заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы возник спор из-за предложения наградить почетной грамотой регионального парламента начальника управления охраны объектов культурного наследия региона Владимира Мухина.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:58
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru вчера в 07:11
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Происшествия

В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса

В среду, 15 апреля, стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина.
ПензаИнформ 03:41
Здоровье

Врач из США дал советы российским коллегам в борьбе с коронавирусом

Российским коллегам Каплан посоветовал «защитить тех, кто на переднем крае», а также активно информировать людей о правилах поведения в период пандемии.
ФАН 03:37
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Общество

Ан-225 Мрия доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

По данным телеканала Польши TVP Info, в Польшу был доставлен груз свыше 1 050 кубометров защитных средств для противодействия COVID-19, среди которых 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн лицевых щитов и девять тонн защитных масок.
RuNews24.ru 03:40
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Общество

Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
1,1K
Общество

В России за сутки зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом

Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 3388 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.
Моссовет 03:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
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Общество

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
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Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
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Хоккей

«Авангард» может уволить президента Сушинского

Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ вчера в 15:00
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Наука

Ордовикское вымирание произошло из-за исчезновения кислорода

Дилетант вчера в 10:46
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 85 килограммов

Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
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Общество

В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
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Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия вчера в 19:24
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