с чего всё началось

Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей.

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Политика WSJ узнала о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая Граждане КНР, которые имели связи с представителями китайских властей, инвестировали сотни тысяч долларов в фонд Trump Victory, который собирает средства на финансирование кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа. 3

Общество На Красной площади начался парад Победы На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. 28

Здоровье Минздрав Украины начал готовить новые больницы для заболевших COVID-19 На брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о том, что в министерстве уже началась усиленная работа по оборудованию новых медучреждений стационарного профиля в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом.

Общество В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. 28

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 16

Политика Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве Проведение парада приурочено к дате исторического парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Биатлон Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. 1

Политика В Москве завершился парад Победы На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.

Финансы Россияне снова начали пополнять валютные вклады Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках. 687

Футбол Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином» Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подписал предварительное соглашение с казанским "Рубином", сообщает Sport24.

Общество Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения. 127