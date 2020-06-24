Коронавирус
РИА НовостиВрач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
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Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей.
— Игорь Молчанов, российский учёныйТелеканал 360° 00:51
с чего всё началось
— В городах с их большой плотностью населения и его миграцией неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного, — приводятся слова Молчанова на сайте ведомства.Life.ruвчера в 22:01
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