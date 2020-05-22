Коронавирус
РИА НовостиВрач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина
По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы - головокружение, головная боль. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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с чего всё началось
Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.РИА Новостивчера в 23:18
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Врач предупредила о недопустимости приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Московский Комсомолец00:17
Россиян предупредили об опасности анальгина и аспирина при лечении коронавируса
Lenta.ruвчера в 23:18
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