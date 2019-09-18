Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.

с чего всё началось

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

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