Здоровье
РИА НовостиВрач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
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с чего всё началось
Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.Известиявчера в 17:02
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В России из-за нехватки медикаментов может возрасти смертность от рака
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