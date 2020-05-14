Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВрач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток. Об этом заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
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с чего всё началось

Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19

Ухудшение состояния больных COVID-19, даже если изначально болезнь протекает в легкой форме, может произойти очень скоро, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
РИА Новостивчера в 21:08

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Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19

РИА Новостивчера в 21:08

Глава центра инфекционных заболеваний ЦКБ: стремительность COVID-19 поражает

Вести.Ruвчера в 22:55

Врач предупредил о стремительном развитии вызываемого коронавирусом заболевания

Lenta.ruвчера в 21:55

Врач предупредил о стремительном ухудшении состояния пациентов с COVID-19

РБКвчера в 23:09

Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию

Газета.Ruвчера в 21:08

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

RT на русскомвчера в 20:23

Инфекционист: заболевание коронавирусом может развиться стремительно

Московский Комсомолецвчера в 20:09
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Экономика

Трамп вновь потребовал от ФРС ввести отрицательные ставки

Президент США призвал взглянуть на другие страны, включая Германию и Китай, где введены отрицательные ставки и правительства берут в долг и получают за счет этого доход.
Daily Storm вчера в 22:06
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Хоккей

Стала известна зарплата Дацюка в «Автомобилисте»

Стала известна заработная плата нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Павла Дацюка согласно новому контракту, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 18:38
Политика

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости вчера в 15:10
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Экономика

Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости 11 мая в 14:21
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Кино

Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
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Общество

Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
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Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия вчера в 15:51
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Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

МордовМедиа 12 мая в 15:27
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Здоровье

Тысяча кировских врачей получила доплаты за коронавирус

Тысяча кировских врачей получила доплаты за коронавирус.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 01:06
Фигурное катание

Экс-тренер Трусовой поделился мнением о ее переходе в группу Плющенко

Газета.Ru вчера в 00:59
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
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Гаджеты

Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone

Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera вчера в 09:15
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Авто

В октябре выйдет новое поколение кроссовера Suzuki Vitara

Suzuki работает над новым, пятым, поколением кроссовера Escudo, который на мировом рынке известен как Vitara.
AvtoVolgograda.ru 12 мая в 04:52
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
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Шоу-бизнес

Друг рассказал о тяжелом расставании Заворотнюк с Жигуновым

VSE42.RU вчера в 23:04
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Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука 12 мая в 09:04
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Происшествия

Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите

В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
81
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
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Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Вокруг ТВ вчера в 08:29
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
4
Шоу-бизнес

Лобода показала подтянутую фигуру

На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru вчера в 09:56
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Общество

В Свердловской области разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий некоторые послабления режима самоизоляции.
Телеканал ОТВ вчера в 14:27
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
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