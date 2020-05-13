Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВрач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток. Об этом заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
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с чего всё началось

Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19

Ухудшение состояния больных COVID-19, даже если изначально болезнь протекает в легкой форме, может произойти очень скоро, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
РИА Новостивчера в 21:08

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Врач рассказал о стремительном развитии COVID-19 у пациентов

Газета.Ru02:02

Врач предупредил о стремительном ухудшении состояния пациентов с COVID-19

РБКвчера в 23:09

Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19

РИА Новостивчера в 21:08

Врач предупредил о стремительном развитии вызываемого коронавирусом заболевания

Lenta.ruвчера в 21:55

Глава центра инфекционных заболеваний ЦКБ: стремительность COVID-19 поражает

Вести.Ruвчера в 22:55

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

RT на русскомвчера в 20:23

Инфекционист: заболевание коронавирусом может развиться стремительно

Московский Комсомолецвчера в 20:09
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Здоровье

Рекорд по числу выздоровевших от коронавируса зафиксировали на Украине

Число выздоровевших от коронавируса на Украине впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки.
Lenta.ru 03:23
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о своем лечении

Эфир получился очень откровенным. Тимати сказал, что лечение пошло Джигану на пользу.
Bimru.ru вчера в 23:54
8
Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
1,4K
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Общество

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия вчера в 10:32
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Общество

В Крыму выявили шесть новых носителей SARS-CoV-2

Симферополь, 14 мая 2020, 10:18 — REGNUM За сутки у шести жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:18
Хоккей

Теему Хартикайнен: «Жаль, что расстались с Умарком, но теперь в клубе наступает новая эра»

Жаль, что расстались с Умарком, но что поделать. Теперь наступает новая эра, и мы ожидаем прихода Гранлунда.
Горобзор.ру 00:00
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
30
Экономика

Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:56
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Здоровье

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.
Интерфакс 03:10
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
316
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5K
Политика

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости вчера в 15:44
56
Единоборства

Гловер Тейшейра нокаутировал Энтони Смита на UFC Fight Night 171

В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом и Гловером Тейшейрой.
Sports.ru 00:28
1
Кино

Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая

URA.Ru 12 мая в 08:12
392
Политика

Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки

Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
5
Общество

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
44
Происшествия

Во Владимире произошел взрыв в многоэтажке на улице Комиссарова

Взрыв в одной из квартир многоэтажного дома на улице Комиссарова областного центра произошел из-за бутылки растворителя - сообщается в городском паблике "Подслушано во Владимире".
ГТРК Владимир 01:40
5
Шоу-бизнес

Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности

Елизавета Шевыркова после развода с актером Маратом Башаровым не комментировала сообщения о домашнем насилии в их семье.
Shraibikus News вчера в 13:26
4
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
29
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,2K
Общество

В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям

Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
15
Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
153
Общество

Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве

За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
310
Общество

Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г.
ГТРК Владимир 03:05
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