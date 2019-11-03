Температура поднимется до 13 градусов, а приход метеорологической зимы тем временем откладывается. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как отразится необычная погода на людях и кому стоит переживать за свое здоровье. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

с чего всё началось

Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.

Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре

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