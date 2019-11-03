Здоровье
RT на русскомВрач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
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с чего всё началось
Температура поднимется до 13 градусов, а приход метеорологической зимы тем временем откладывается. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как отразится необычная погода на людях и кому стоит переживать за свое здоровье. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.Вечерняя Москвавчера в 10:31
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Политика
В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru вчера в 22:22
Политика
КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.
Русская Планета вчера в 05:51
Происшествия
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
Сиб.фм 03:31
Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
РИА Новости 03:24
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Политика
В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России
В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Общество
В Минтруде предложили упростить порядок назначения и выплат пенсий
Минтруд упростит порядок назначения и выплат пенсий — гражданам не придется предоставлять документы для установления и перерасчета различных видов пенсий, если они уже имеются в отделении Пенсионного фонда.
Дождь 01 ноября в 13:05
Здоровье
Минздрав опроверг сведения о сокращении числа врачей в регионах России
В ведомстве сообщили, что количество врачей сократилось в 55 регионах, а не в 54, как говорилось изначально, однако число уволенных или ушедших с должности специалистов оказалось ниже, чем было заявлено ранее.
RuNews24.ru 31 октября в 11:23
Гаджеты
Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор
Народные новости вчера в 01:05
Единоборства
Нейт Диас настаивает на незамедлительном реванше с Хорхе Масвидалом
Президент UFC дал понять, что не заинтересован в незамедлительном реванше между Хорхе Масвидалом и Нейтом Диасом, однако, Диас считает, что его соперник не должен принять победу в поединке, судьбу которого решил доктор, рекомендовавший остановить бой после третьего раунда.
FightTime.ru 04:16
Происшествия
Парикмахера Роналду нашли мертвым в отеле в Цюрихе
Парикмахера нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра нашли мертвым в отеле в Цюрихе, информирует Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 05:15
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Авто
Составлен топ-5 самых быстро ржавеющих иностранных машин
Кузов в течение первых 5-6 лет использования машины сохраняется хорошо, но позже многочисленные очаги коррозии возникают на колесных арках, днище и порогах.
RuNews24.ru 04:39
Политика
Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы
Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
РБК 04:15
Происшествия
В ДТП на Московском шоссе в Петербурге погибли два человека
По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и области, в результате ДТП двое человек погибли.
КП - Санкт-Петербург 02:22
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Гаджеты
AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.
Говорит Москва 03:53
Авто
Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Немецкая компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Автоновости дня 01:48
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Космос
«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»
Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере
Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Российская газета 04:55