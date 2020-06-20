Коронавирус
Lenta.ruВрач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания. Об этом рассказал РИА Новости директор института пульмонологии при больнице Ассута Даниэль Старобин.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Использование дексаметазона для лечения легких форм COVID-19 или профилактики заболевания может нанести вред здоровью пациента, рассказал в интервью РИА Новости директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.РИА Новостивчера в 20:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Общество
«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась представлять сведения о доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:32
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:24
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Политика
Воробьев пошутил, что Голикова стала «как мать» во время пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом России поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 10:33
Политика
Die Welt: «Газпром» нашел способ достроить «Северный поток — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" практически достроен, у США не осталось способов повлиять на ситуацию, пишет Die Welt.
РИА Новости вчера в 20:56
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности.
Известия 05:25
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 разбили турецкую армию в Ливии за неделю
Вечерний курьер 04:35
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
Происшествия
Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
РБК 02:29
Технологии
Новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость
В популярном видеохостинге YouTube появилось видео, в котором демонстрируется то, как новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость 205 узлов, что, к слову, практически равносильно 380 км/ч.
Ferra 05:18
Общество
В Татарстане отказались от проведения Сабантуя в городах и райцентрах
Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, такое решение принял руководитель республики Рустам Минниханов.
Российская газета 04:37
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
Сразу в четырех американских штатах отмечен резкий прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:30
Общество
7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия 03:45