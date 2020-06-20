Использование дексаметазона для лечения легких форм COVID-19 или профилактики заболевания может нанести вред здоровью пациента, рассказал в интервью РИА Новости директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

с чего всё началось

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания. Об этом рассказал РИА Новости директор института пульмонологии при больнице Ассута Даниэль Старобин.

Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

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