Использование дексаметазона для лечения легких форм COVID-19 или профилактики заболевания может нанести вред здоровью пациента, рассказал в интервью РИА Новости директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

с чего всё началось

Дексаметазон, противовоспалительное лекарство, ВОЗ назвал прорывом в преодолении коронавирусной инфекции. Однако при лечении легких форм или профилактике коронавируса данное лекарство способно нанести вред здоровью человека. Об этом рассказал директор института пульмонологии Ассута Даниэль Старобин.

Врач предупредил о вреде прорывного лекарства от коронавируса

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