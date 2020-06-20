Коронавирус
ToDay News UfaВрач предупредил о вреде прорывного лекарства от коронавируса
Дексаметазон, противовоспалительное лекарство, ВОЗ назвал прорывом в преодолении коронавирусной инфекции. Однако при лечении легких форм или профилактике коронавируса данное лекарство способно нанести вред здоровью человека. Об этом рассказал директор института пульмонологии Ассута Даниэль Старобин.
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Использование дексаметазона для лечения легких форм COVID-19 или профилактики заболевания может нанести вред здоровью пациента, рассказал в интервью РИА Новости директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.РИА Новостивчера в 20:36
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