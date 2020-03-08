Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал радио Sputnik, что в большинстве случаев в группе риска ‒ те, кто произвольно, без учета потребностей организма, ограничивает себя в еде.

с чего всё началось

Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты. Почему так происходит, объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik. Авитаминоз – это недостаток определенного витамина в организме.

Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

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