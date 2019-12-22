Здоровье

РБКРБКВрач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
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с чего всё началось

Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала RT, чем может грозить организму чрезмерное потребление воды.
RT на русскомвчера в 23:05

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Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды

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Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

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Эксперт раскрыла опасность избыточного потребления воды

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Названы последствия для организма из-за чрезмерного потребления воды

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Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

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