Здоровье
РБКВрач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Читать в источнике
Оценить158
с чего всё началось
Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала RT, чем может грозить организму чрезмерное потребление воды.RT на русскомвчера в 23:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Происшествия
Вдова расстрелянного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели
Вдова погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова осталась одна с тремя детьми на руках.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Происшествия
В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания
Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
Общество
Королева не намерена передать трон принцу Чарльзу в 2021 году
Британские СМИ ранее писали, что королева намерена при жизни передать трон принцу Чарльзу.
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.
Происшествия
Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»
Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе
Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Ведущая «Орла и Решки» снялась без бюстгальтера
Политика
Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
Политика
Американские санкции из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявила Анкара
"На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", — передает его слова агентство Anadolu.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
Экономика
Биржевые фонды завоевывают российский рынок
Биржевые фонды завоевывают российский рынок Биржевым паевым инвестиционным фондам — чуть больше года.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Шоу-бизнес
Дубовицкая раскритиковала Петросяна из-за свадьбы
Политика
Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Общество
Горбачев заявил об улучшении состояния здоровья
Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.
Политика
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Общество
Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян
Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Общество
Депутаты Заксобрания Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых «урановых хвостов»
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых "урановых хвостов".