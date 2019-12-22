Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала RT, чем может грозить организму чрезмерное потребление воды.

с чего всё началось

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.

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