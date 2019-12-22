Здоровье

РБКРБКВрач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
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с чего всё началось

Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала RT, чем может грозить организму чрезмерное потребление воды.
RT на русскомвчера в 23:05

Подробнее о событии

Чрезмерное потребление воды опасно для организма, выяснили ученые

Комсомольская правда04:42

Эксперт раскрыла опасность избыточного потребления воды

Газета.Ru00:27

Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды

Известия02:13

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

РБК01:56

Эксперт рассказала, чем опасно чрезмерное потребление воды

РИА Новости01:41

Названы вредные последствия чрезмерного употребления воды

Российская газета03:50

Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

RT на русскомвчера в 23:05
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Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Происшествия

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Московский Комсомолец 07:14
Происшествия

Вдова расстрелянного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели

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Lenta.ru 05:57
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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

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Происшествия

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РИА Новости 06:18
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Королева не намерена передать трон принцу Чарльзу в 2021 году

Британские СМИ ранее писали, что королева намерена при жизни передать трон принцу Чарльзу.
В курсе.ру 03:51
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:53
Происшествия

Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 04:57
Политика

Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе

Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза.
Телеканал 360° 03:12
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Вести.Ru 00:57
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Шоу-бизнес

Ведущая «Орла и Решки» снялась без бюстгальтера

Слово и Дело 03:58
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
РБК 07:29
Политика

Американские санкции из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявила Анкара

"На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", — передает его слова агентство Anadolu.
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Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
RT на русском 06:17
Экономика

Биржевые фонды завоевывают российский рынок

Биржевые фонды завоевывают российский рынок Биржевым паевым инвестиционным фондам — чуть больше года.
Коммерсантъ 06:00
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
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Шоу-бизнес

Дубовицкая раскритиковала Петросяна из-за свадьбы

Pravda.Ru 01:11
Политика

Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Интерфакс 07:07
Общество

Горбачев заявил об улучшении состояния здоровья

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.
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Политика

В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
РИА Новости 07:02
Происшествия

Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве

По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Газета.Ru 03:06
Общество

Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян

Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Life.ru вчера в 06:10
Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых «урановых хвостов»

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых "урановых хвостов".
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