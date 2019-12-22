Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала RT, чем может грозить организму чрезмерное потребление воды.

с чего всё началось

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.

Политика Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Лавров: санкции США не остановят строительства «Северного потока — 2» Угрозы США ввести экономические санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», не остановят это строительство, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 декабря в передаче «Большая игра» на Первом канале.

Энергетика Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

Спорт Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.

Общество Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.

Происшествия В Омске обрушилось здание комбикормового завода Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Большинство жителей Новороссийска остались без воды Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.

Политика 30 лет назад свергли президента Румынии Николае Чаушеску 22 декабря 1989 года в Румынии произошёл государственный переворот, в результате которого от власти отстранили президента республики Николае Чаушеску.

Политика Макрон отказался от президентской пенсии Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.