Здоровье

РБКРБКВрач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
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с чего всё началось

Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала RT, чем может грозить организму чрезмерное потребление воды.
RT на русскомвчера в 23:05

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Чрезмерное потребление воды опасно для организма, выяснили ученые

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РБК01:56

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РИА Новости01:41

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Газета.Ru00:27

Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды

Известия02:13
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Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
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«Урановые хвосты» начали перегружать после отъезда Путина

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В Санкт-Петербурге к 180-летию Чайковского установят памятник

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