Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов обратился к СOVID-диссидентам, отвечая на вопрос РИА Новости о них. COVID-диссидентами называют людей, которые не верят в распространение коронавируса.

с чего всё началось

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто не верит в коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости.

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