Врач принявшей Навального омской больницы пожаловался на угрозы

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, где находился впавший в кому оппозиционер Алексей Навальный, пожаловался на угрозы, передает ТАСС. По словам Калиниченко, он получал угрозы физического характера через соцсети.