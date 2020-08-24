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Врач принявшей Навального омской больницы пожаловался на угрозы

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, где находился впавший в кому оппозиционер Алексей Навальный, пожаловался на угрозы, передает ТАСС. По словам Калиниченко, он получал угрозы физического характера через соцсети.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
Подробнее о событии
РИА Новости

В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами

РИА Новости02:57
РИА ОмскИнформ

Омским врачам, спасавшим Навального, угрожали в соцсетях

РИА ОмскИнформ02:00
12 Канал Омск

«Я получил несколько десятков угроз»: врача БСМП-1, который лечил Навального, затравили в соцсетях

12 Канал Омск02:40
НГС55

Омский медик, который лечил Навального, пожаловался на угрозы ему и его семье

НГС5502:11
Город55.ру

Лечивший Навального омский врач заявил о поступавших в его адрес угрозах

Город55.ру02:00
БК55

Начмед БСМП № 1 получил в соцсетях десятки угроз от сторонников Навального

БК5502:54
КП - Омск

«Мне и моим детям поступили угрозы»: Омский врач, лечивший Навального, рассказал о нападках

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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

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RT на русском07:16
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