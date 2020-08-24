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Lenta.ru
Lenta.ru

Врач принявшей Навального омской больницы пожаловался на угрозы

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, где находился впавший в кому оппозиционер Алексей Навальный, пожаловался на угрозы, передает ТАСС. По словам Калиниченко, он получал угрозы физического характера через соцсети.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
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12 Канал Омск

«Я получил несколько десятков угроз»: врача БСМП-1, который лечил Навального, затравили в соцсетях

12 Канал Омск02:40
РИА Новости

В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами

РИА Новости02:57
БК55

Начмед БСМП № 1 получил в соцсетях десятки угроз от сторонников Навального

БК5502:54
Город55.ру

Три горячие новости понедельника, которые расскажут о случившемся в Омске за день

Город55.ру10:18
НГС55

Омский медик, который лечил Навального, пожаловался на угрозы ему и его семье

НГС5502:11
РИА ОмскИнформ

Омским врачам, спасавшим Навального, угрожали в соцсетях

РИА ОмскИнформ02:00
КП - Омск

«Мне и моим детям поступили угрозы»: Омский врач, лечивший Навального, рассказал о нападках

КП - Омск01:48

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
1:53
Известия18:00
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
0:26
RT на русском09:19
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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В экипировке Коли Лукашенко опознали натовский шлем

Как рассказал «МК» бывший сотрудник одного из российских спецподразделений Дмитрий Данов (фамилия изменена), отец и сын Лукашенко были одеты в профессиональную боевую экипировку, способную защитить от пули или крупного осколка.
Московский Комсомолец07:40