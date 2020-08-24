Врач принявшей Навального омской больницы пожаловался на угрозы
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Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, где находился впавший в кому оппозиционер Алексей Навальный, пожаловался на угрозы, передает ТАСС. По словам Калиниченко, он получал угрозы физического характера через соцсети.В источнике
С чего всё началось
В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами
Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
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