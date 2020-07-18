Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

РИА Новости 21:06