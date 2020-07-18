Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию COVID-19, а их симптомы практически неотличимы, предупреждает Хошен.В источнике
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Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.
РИА Новости21:06
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