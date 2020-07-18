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Известия
Известия

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию COVID-19, а их симптомы практически неотличимы, предупреждает Хошен.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.
РИА Новости21:06
Подробнее о событии
Газета.Ru

Израильский врач рекомендовал сделать осенью прививку от гриппа

Газета.Ru22:25
РБК

Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью

РБК23:15
Известия

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Известия22:58
Российская газета

Врач призвал обязательно привиться от гриппа из-за коронавируса

Российская газета00:10
Lenta.ru

Врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными из-за коронавируса

Lenta.ru22:05
RT на русском

Врач рекомендовал привиться от сезонного гриппа осенью

RT на русском21:09
РИА Новости

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

РИА Новости21:06
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Депутат Рады назвал способ спасения Украины

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM00:35
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Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Как отмечает издание Hill, член палаты представителей Джон Льюис был знаменитым лидером движения за гражданские права, который служил символом движения на протяжении более трех десятилетий его работы в конгрессе.
РИА Новости00:42
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Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUMвчера в 14:57
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СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости22:34
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Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом

Диверсант, погибший на окраине Горловки (ДНР), тело которого 15 июля передали на подконтрольную Киеву территорию, являлся американским наемником, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
ИА Красная Весна16 июля в 08:27
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