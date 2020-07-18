Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

с чего всё началось

Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложится на пандемию COVID-19, а их симптомы практически неотличимы, предупреждает Хошен. По словам медика, в осенние месяцы «положение будет еще более сложным, чем сейчас» и будет очень сложно разделять больных внутри больниц.

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