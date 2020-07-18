Коронавирус

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Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложится на пандемию COVID-19, а их симптомы практически неотличимы, предупреждает Хошен. По словам медика, в осенние месяцы «положение будет еще более сложным, чем сейчас» и будет очень сложно разделять больных внутри больниц.
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с чего всё началось

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.
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РБК23:15

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

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Газета.Ru22:25

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

РИА Новости21:06
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