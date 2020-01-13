Происшествия
РИА НовостиВрач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
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с чего всё началось
Ксения Пунтус в ночь на 11 января выпала из квартиры внука кинорежиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. Свет, на произошедшее в ночь на 11 января с моделью Ксенией Пунтус, пролил московский дворник, который обнаружил пострадавшую девушку и вызвал «скорую помощь».Пятый каналвчера в 15:32
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История падения из окна многоэтажки Ксении Пунтус обрастает подробностями
Аргументы неделивчера в 22:18
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Общество
В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Происшествия
Главные новости к утру 13 января
В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Политика
Президент Абхазии направил в парламент прошение об отставке
Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы.
Общество
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Футбол
Скопинцев провел первую тренировку за «Динамо»
Общество
Комитет Госдумы не принял законопроект о блокировке электронной почты
Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения, но в комитете по госстроительству напоминают, что блокирование переписки конкретного пользователя не мешает ему тут же создать новый аккаунт.
Кино
В США вручили награды «Выбор критиков»
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Космос
«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»
"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне.
Происшествия
Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Армия и оружие
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Общество
Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
Политика
Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Армия и оружие
Уральская танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М в 2020 году
Партия из тридцати модернизированных танков Т-72Б3М поступит на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, в 2020 году.
Политика
Путин оценил обещание Меркель помочь достроить «Северный поток-2»
Проблемы вокруг «Северного потока – 2», возникшие после введения в декабре прошлого года американских санкций, стали, напомним, одной из тем прошедших 11 января в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Общество
В мэрии Челябинска уволили еще двух начальников
С 13 января по собственному желанию уволился начальник управления информатизации администрации города Виталий Некрасов, а также управляющий делами администрации города Игорь Виноградов.
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Хоккей
«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко
«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.