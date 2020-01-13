Ксения Пунтус в ночь на 11 января выпала из квартиры внука кинорежиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. Свет, на произошедшее в ночь на 11 января с моделью Ксенией Пунтус, пролил московский дворник, который обнаружил пострадавшую девушку и вызвал «скорую помощь».

с чего всё началось

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