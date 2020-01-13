Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВрач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
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с чего всё началось

«Сидела и плакала»: дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель

Ксения Пунтус в ночь на 11 января выпала из квартиры внука кинорежиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. Свет, на произошедшее в ночь на 11 января с моделью Ксенией Пунтус, пролил московский дворник, который обнаружил пострадавшую девушку и вызвал «скорую помощь».
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Врач рассказал о травмах модели, выпавшей из окна дома внука Михалкова

РЕН ТВвчера в 11:39
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
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В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
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В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
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Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
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Президент Абхазии направил в парламент прошение об отставке

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы.
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В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
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Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

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Скопинцев провел первую тренировку за «Динамо»

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Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения, но в комитете по госстроительству напоминают, что блокирование переписки конкретного пользователя не мешает ему тут же создать новый аккаунт.
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В Хабаровске эвакуируют вузы и школы из-за сообщений об угрозе взрывов

ТАСС вчера в 19:02
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В США вручили награды «Выбор критиков»

ТАСС вчера в 23:28
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Avia.pro 11 января в 17:36
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«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»

"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне.
РИА Новости вчера в 19:08
Происшествия

Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
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В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

РИА Новости вчера в 21:14
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Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний

По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
ФедералПресс вчера в 09:12
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Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров

Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
RT на русском вчера в 22:51
Политика

Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
РИА Новости вчера в 22:44
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
РИА Новости вчера в 16:06
Армия и оружие

Уральская танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М в 2020 году

Партия из тридцати модернизированных танков Т-72Б3М поступит на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, в 2020 году.
ТАСС 00:14
Политика

Путин оценил обещание Меркель помочь достроить «Северный поток-2»

Проблемы вокруг «Северного потока – 2», возникшие после введения в декабре прошлого года американских санкций, стали, напомним, одной из тем прошедших 11 января в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Свободная Пресса 00:12
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Общество

В мэрии Челябинска уволили еще двух начальников

С 13 января по собственному желанию уволился начальник управления информатизации администрации города Виталий Некрасов, а также управляющий делами администрации города Игорь Виноградов.
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Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС вчера в 19:22
Хоккей

«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко

«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Sport24.ru вчера в 21:39
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В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

РБК вчера в 10:11
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Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой

Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
РИА Новости 00:38
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 10 января в 03:38
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Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 11 января в 18:18
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