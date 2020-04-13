Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру. Об этих словах медбрат-анестезиолог Деррик Смит, работающий в одной их больниц Нью-Йорка, написал на своей странице в Facebook.

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