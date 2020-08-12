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РИА Новости
РИА Новости

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В источнике
Евгений Брюнпсихиатр
Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины.
С чего всё началось
РИА Новости

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости22:44
Подробнее о событии
РИА Новости

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

РИА Новости22:44
РБК

Врач сообщил о запретах в день вакцинации от COVID-19

РБК23:47
Царьград

Нарколог предупредил о несовместимости с вакциной от COVID: Ослабит действие

Царьград23:20
РЕН ТВ

Врач рассказал о запретах в день вакцинации от COVID-19

РЕН ТВ00:14
RT на русском

Врач рассказал о вреде алкоголя в день вакцинации

RT на русском23:47
Известия

Нарколог рассказал о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации от COVID-19

Известия22:09
Газета.Ru

Врач рассказал о правилах подготовки в день вакцинации от COVID-19

Газета.Ru21:24

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RT на русском10 августа в 07:23
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