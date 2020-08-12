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РИА Новости
РИА Новости

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости22:44
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Lenta.ru

Россиян предупредили о несовместимости вакцины от коронавируса с алкоголем

Lenta.ru23:04
Газета.Ru

Врач рассказал о правилах подготовки в день вакцинации от COVID-19

Газета.Ru21:24
Вести.Ru

Что нельзя делать в день вакцинации от COVID-19: совет врача

Вести.Ru22:11
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Нарколог рассказал о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации от COVID-19

Известия22:09
ТК Звезда

Врач-нарколог рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации

ТК Звезда21:41
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

РИА Новости22:44
РЕН ТВ

Минздрав призвал отказаться от алкогольных возлияний перед вакцинацией

РЕН ТВ21:16

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье

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ТАСС22:48
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«Можно было в марте ничего не закрывать»: екатеринбуржцы — о начале учебного года и дистанте

Накануне в прямом эфире E1.RU начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала, что город готовится к очному началу предстоящего учебного года.
Екатеринбург Онлайн22:35