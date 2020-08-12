Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
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Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В источнике
С чего всё началось
Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости22:44
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