Коронавирус
РИА НовостиВрач рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19.
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Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп.Говорит Москва03:29
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В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
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Финансы
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Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
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Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
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Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.
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Кино
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Трейлер опубликован на официальном канале Orion Pictures в YouTube. В фильме снимаются Киану Ривз и Алекс Уинтер.
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На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
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По меньшей мере 13 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама.
Газета.Ru 04:25
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Объемы продаж в Москве на прошлой неделе превысили показатели аналогичного периода 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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В России за сутки выявлено 5 765 новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки выявили 5 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.
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Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва
Ответный матч между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.
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Россияне в среднем потребляют 12 грамм соли в день при рекомендуемой ВОЗ и Минздравом норме в пять грамм, рассказал руководитель научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин.
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